Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА за ночь над Россией

Этой ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолётного типа. Данные за период с 23:00 вечера 8 апреля до 07:00 утра 9 апреля привели в Минобороны.

Дроны сбивали над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.