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Опубликовано 9 апреля, 04:30

Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА за ночь над Россией

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Этой ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолётного типа. Данные за период с 23:00 вечера 8 апреля до 07:00 утра 9 апреля привели в Минобороны.

Дроны сбивали над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

При атаке беспилотника в брянском селе ранена мирная жительница
При атаке беспилотника в брянском селе ранена мирная жительница

Особенно пострадал Краснодарский край. В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Фрагменты сбитых БПЛА также упали в поле под Крымском и на территории одного из предприятий. Кроме того, обломки дронов разрушили частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района и повредили крышу дома в Славянске-на-Кубани.

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Артём Гапоненко
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