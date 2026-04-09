Дрон убил стоявшего на балконе мужчину в Краснодарском крае

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате налёта погиб мирный житель. Трагедия произошла в посёлке Саук-Дере Крымского района. Обломки дрона попали в мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома, когда ПВО отражали атаку. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В посёлке Саук-Дере Крымского района обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — написал он в Telegram-канале.

Фрагменты сбитых беспилотников также упали в поле неподалёку от Крымска. Ещё части дрона нашли на территории одного из предприятий. Несколько обломков обнаружили по разным адресам в селе Молдаванское. Во всех остальных случаях пострадавших и разрушений нет.

Власти просят жителей соблюдать меры безопасности. Не выходите на улицу и не подходите к окнам во время угрозы атаки БПЛА.