Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 БПЛА за восемь часов

Российские БПЛА в пятый раз с начала СВО нанесли огненный визит на НПЗ в Мерефе

Российские БПЛА в пятый раз с начала СВО нанесли огненный визит на НПЗ в Мерефе

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме призвали к массированным ударам по подозрительным объектам на Украине. Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Россия должна бить по всем местам, где могут производить или запускать беспилотники. По его словам, Украина – это террористическое государство, которое убивает мирных жителей, и инициатива на поле боя должна быть на стороне Российской армии.