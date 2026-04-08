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Опубликовано 8 апреля, 10:56

Российские БПЛА в пятый раз с начала СВО нанесли огненный визит на НПЗ в Мерефе

«Герани» ударили по НПЗ и немецкой системе ПВО IRIS-T в Мерефе под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Две «Герани» поразили нефтеперерабатывающий завод в Харьковской области. Жители Мерефы услышали взрывы рано утром. Судя по данным мониторинга американского космического агентства NASA, в районе удара начался пожар. Предприятию нанесён серьёзный ущерб.

Это подтвердили и в руководстве завода. По словам начальника юридического отдела Анастасии Чередниковой, ВС РФ ударили по нему в пятый раз с начала конфликта. Сколько уйдёт времени и сил на восстановление, неизвестно.

«Предприятие понесло значительные убытки», — отметила она в беседе с украинскими СМИ.

Известно, что данным НПЗ перегонял нефть в дизель, предназначенный для украинских танков. Также в огне — завод железобетонных изделий, выпускавший «зубы дракона», и железнодорожный узел. А ещё уничтожена немецкая система ПВО IRIS-T, пишет «Военное обозрение».

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Ранее ВС РФ ударили по порту Измаила, что под Одессой. Атака была совершена в момент, когда на причале выгружали партию военной техники, переданной странами НАТО. Судно повреждено.

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Матвей Константинов
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