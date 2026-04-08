Российские БПЛА в пятый раз с начала СВО нанесли огненный визит на НПЗ в Мерефе
«Герани» ударили по НПЗ и немецкой системе ПВО IRIS-T в Мерефе под Харьковом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon
Две «Герани» поразили нефтеперерабатывающий завод в Харьковской области. Жители Мерефы услышали взрывы рано утром. Судя по данным мониторинга американского космического агентства NASA, в районе удара начался пожар. Предприятию нанесён серьёзный ущерб.
Это подтвердили и в руководстве завода. По словам начальника юридического отдела Анастасии Чередниковой, ВС РФ ударили по нему в пятый раз с начала конфликта. Сколько уйдёт времени и сил на восстановление, неизвестно.
«Предприятие понесло значительные убытки», — отметила она в беседе с украинскими СМИ.
Известно, что данным НПЗ перегонял нефть в дизель, предназначенный для украинских танков. Также в огне — завод железобетонных изделий, выпускавший «зубы дракона», и железнодорожный узел. А ещё уничтожена немецкая система ПВО IRIS-T, пишет «Военное обозрение».
Ранее ВС РФ ударили по порту Измаила, что под Одессой. Атака была совершена в момент, когда на причале выгружали партию военной техники, переданной странами НАТО. Судно повреждено.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.