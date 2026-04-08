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Опубликовано 8 апреля, 09:04

Спецслужбы Запада обвинили в поставках химических боеприпасов на Украину

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия, посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Украина получает токсичные вещества и химические боеприпасы через наёмников и сотрудников западных спецслужб. Данные основаны на достоверных материалах от Минобороны РФ, подчеркнул дипломат.

На Украину поставляются крупные партии средств индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры: BZ, CS, CR и другие. Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне специальной военной операции, отметил Тарабрин.

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Многие химикаты, используемые ВСУ, «намешаны» кустарным способом из подручных средств — их применение запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Однако используются и промышленные изделия, полученные из-за рубежа. Для РФ нарушение Украиной своих обязательств по КЗХО не является секретом, равно как и для её западных кураторов, добавил посол.

«Постпредство же на регулярной основе информирует технический секретариат ОЗХО и государства — участники КЗХО об этих фактах», — заключил собеседник газеты «Известия».

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Ранее на освобождённых территориях ДНР силовики нашли тайники с химическим и бактериологическим оружием. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По их данным, украинская сторона использует такие средства для воздействия на местное население.

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Борис Эльфанд
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