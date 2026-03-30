На освобождённых территориях ДНР силовики нашли тайники с химическим и бактериологическим оружием. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Арина Клепанова.

По её словам, в схронах периодически находят отравляющие вещества. Представитель ведомства уточнила, что украинская сторона использует такие средства для воздействия на местное население.

В разговоре с ТАСС Клепанова подчеркнула, что подобные объекты были выявлены в значительном количестве. Информация прозвучала в рамках выставки трофейной техники, посвящённой премьере сериала «Центурия».

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ химоружия против ВС РФ и мирных граждан. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.