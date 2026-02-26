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Опубликовано 26 февраля, 00:22

В МИД России заявили о применении ВСУ химоружия против ВС РФ и мирных граждан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UzFoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UzFoto

Вооружённые силы Украины используют химические отравляющие вещества против российских граждан и военных. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Украинские вооружённые формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения»,приводит слова дипломата ТАСС.

Логвинов пояснил, что речь идёт об использовании таких веществ в зоне спецоперации. Все подобные случаи фиксируют и документируют компетентные органы России. РФ регулярно передаёт эти данные в Организацию по запрещению химического оружия, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

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Ранее ветеран спецоперации с позывным Матрос также сообщал, что украинские военные применяют химическое оружие. Он опубликовал снимок боеприпаса, который, по его словам, срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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