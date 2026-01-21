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Опубликовано 21 января, 08:57
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«Новая приблуда» на фронте: Ветеран СВО показал химический боеприпас ВСУ

Ветеран СВО Матрос показал фото нового химического оружия ВСУ

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Ветеран СВО с позывным Матрос заявил, что украинские военные применяют в зоне спецоперации химическое оружие. В своём Telegram-канале он опубликовал фото боеприпаса, который, по его словам, срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества.

«Новая химическая приблуда», — подписал снимок Матрос.

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Он предупредил российских бойцов об опасности и посоветовал им быть предельно осторожными: постоянно смотреть по сторонам и иметь при себе противогазы на позициях.

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Новое химоружие ВСУ. Обложка © Telegram / «Опасный бизнес»

Ранее постпред РФ при ОЗХО предупредил о риске распространения химоружия с Украины. По его словам, основная опасность состоит в том, что украинские националисты активно используют БПЛА для химических атак на российские войска. Отдельную угрозу представляет передача опыта операторов дронов террористическим и преступным формированиям в регионах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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