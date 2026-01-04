Украинская сторона, по данным местных властей, планирует инсценировать применение химического оружия с целью дискредитации российской армии. Об этом заявили в пресс-службе Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.

«По информации, полученной от местных жителей, готовится провокация со стороны ВСУ с использованием химического оружия с целью последующего обвинения Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В конце декабря в город Изюм прибыли военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, чьё присутствие было зафиксировано в районе Изюмского приборостроительного завода.