26 марта, 12:39

ВСУ стянули подразделения РХБЗ к Купянску для возможного применения химоружия

Mash: ВСУ готовятся применить химоружие на фоне масштабных потерь под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Украинское командование перебросило части химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) из состава 41-й механизированной бригады в район Купянска. По данным телеграм-канала Mash, противник готовится применить химоружие, чтобы ослабить оборону российских войск в Харьковской области на фоне масштабных потерь при попытке штурма города.

На западных окраинах Купянска ВСУ пытаются пробить позиции российской армии с помощью переброшенных подразделений. При этом на южном направлении попытки прорвать оборону успеха не имели — из-за серьёзных потерь противник даже отменил эвакуацию тел погибших военнослужащих.

В это время российские войска продолжают наступление в районе Ковшаровки, где, по данным источников, остаются около 800 местных жителей, испытывающих проблемы с продовольствием. Также под контроль российской армии перешёл населённый пункт Петропавловка.

«Новая приблуда» на фронте: Ветеран СВО показал химический боеприпас ВСУ
«Новая приблуда» на фронте: Ветеран СВО показал химический боеприпас ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые формирования систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц. По словам дипломата, такие действия нарушают международные обязательства Киева по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все подобные случаи в зоне спецоперации фиксируются компетентными органами, а данные регулярно передаются в ОЗХО, Совбез и Генассамблею ООН.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
