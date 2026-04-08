Взорвавшийся дрон ранил мужчину в Белгородской области

Мирный житель пострадал в Белгородской области от сдетонировавшего беспилотника. Всё случилось в городе Грайворон. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

В результате взрыва пострадавший получил осколочные ранения лица и кисти, а также баротравму. Мужчина смог сам добраться до районной больницы. Медики сделали всё необходимое. Пациента хотели положить в больницу, но тот отказался от госпитализации.

Власти сейчас уточняют другие детали последствия атаки беспилотника.

Днём 8 апреля над регионами России ПВО сбила 16 украинских дронов за восемь часов. Атаку БПЛА отражали в Крыму, над Азовским морем, а также в Белгородской и Ростовской областях.