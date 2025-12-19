Калмыцкий герой раскрыл на прямой линии самую большую сложность в битве за Северск

Президент России Владимир Путин пригласил командира штурмового отряда из Калмыкии приехать в Москву, чтобы принять участие в прямой линии. Старший лейтенант Наран Очир-Горяев принимал участие в штурме города Северска.

Наран Очир-Горяев — о штурме Северска. Видео © Life.ru

По словам Путина, Наран Очир-Горяев приехал в зал Совбеза в тот момент, когда там шло совещание. Увидев его, глава государства попросил рассказать об обстановке на фронте. После завершения его рассказа президент спросил, можно ли пригласить этого военнослужащего на прямую линию. Командир штурмовой группы согласился. Очир-Горяеву был задан вопрос о том, что было тяжелее всего при штурме города Северск.

«Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность открытая, не было естественных укрытий. Было принято решение двигаться малыми группами. Накопились под носом противника, ждали приказа о наступлении», — сказал военнослужащий.

Наран Алексеевич Очир Горяев – командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой

Напомним, что под Северском до сих пор находятся в окружении остатки Вооружённых сил Украины. По словам офицера группировки войск «Южная», в отчаянии группировки пытаются прорываться к основным силам, однако такие попытки безуспешны.