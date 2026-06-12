До слёз прошибает: Путин вспомнил последнюю просьбу погибшего на СВО Героя России

Президент России Владимир Путин высказался о погибшем в зоне спецоперации Герое России Наране Очир-Горяеве. Этими воспоминаниями он поделился на встрече с военнослужащими в Кремле 12 июня.

Глава государства назвал военного светлым человеком и настоящим мужчиной. Он отдельно отметил, что погибший был многодетным отцом.

Путин пересказал свой разговор с Очир-Горяевым. По его словам, первый и практически единственный вопрос, который тот задал, касался не личных нужд, а здоровья его близкого человека.

«Знаете, у меня мама уже в возрасте. У нас всё нормально, хорошо, ничего не надо, здоровье барахлит. Если можно, помочь маме», — процитировал президент просьбу военнослужащего. При этом выяснилось, что в действительности его семья столкнулась с нерешёнными социальными проблемами.

Путин признался, что такие моменты трогают до глубины души. «Такие вещи, такие моменты до слез прошибают, понимаете», — сказал он.

Напомним о подвиге старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, заместителя командира батальона. Он погиб при исполнении воинского долга. С первых дней СВО офицер находился на передовой, участвовал в освобождении Соледара и Северска, показывая высочайший профессионализм. За грамотное командование подразделением, выполнившим задачи с минимальными потерями, президент Владимир Путин лично отметил его, а позже присвоил звание Героя Российской Федерации (посмертно).