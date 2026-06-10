Героя России Нарана Очир-Горяева похоронили в Элисте с воинскими почестями

Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего 5 июня в зоне спецоперации, похоронили с воинскими почестями в Элисте. На церемонию прощания собрались сотни человек, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Героя России Нарана Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями в Элисте. Фото © Telegram / Бату Хасиков

Прощание начали с молебна в доме героя, куда пришли служители Центрального Хурула. Затем траурная колонна по калмыцкому обычаю двинулась по солнцу к зданию правительства, а оттуда — на Элистинское кладбище. За офицером шли родные, сослуживцы, руководство республики, представители Минобороны. К могиле возложили венки от президента Владимира Путина, постпредства в ЮФО, сенаторов и депутатов. Под звуки военного оркестра и троекратный оружейный салют героя предали земле.

Героя России Нарана Очир-Горяева похоронили с воинскими почестями в Элисте. Фото © Telegram / Бату Хасиков

Хасиков назвал Нарана Очир-Горяева человеком масштабного мышления и большой внутренней силы. На передовой он проявил себя не только как храбрый воин, но и как грамотный командир, умевший ради спасения бойцов принимать нестандартные решения. Его уважали за готовность брать ответственность на себя, при этом он умел радоваться простым вещам и вдохновлять окружающих.















«Наран Очир-Горяев продолжил славные традиции воинов Калмыкии – тех, кто веками стоял на страже южных рубежей нашей Родины. Он воевал за безопасность страны, за будущее России, за право наших детей жить под мирным небом. И до конца остался верен воинской присяге и долгу. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким и боевым товарищам», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что старший лейтенант, заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. С первых дней СВО он находился на передовой, участвовал в освобождении Соледара и Северска, демонстрируя высочайший профессионализм. За успешные действия подразделения под его командованием с минимальными потерями он был лично отмечен президентом Владимиром Путиным. Указом главы государства ему присвоили звание Героя Российской Федерации.