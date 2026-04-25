«Несгибаемая сила духа»: Умер Герой России Алексей Петров с позывным Медведь

В Якутии скоропостижно скончался Герой Российской Федерации Алексей Петров, который сражался на СВО под позывным Медведь и совершил подвиги. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своём канале.

«Алексей Рафаэлович был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа. На передовой под позывным Медведь он проявил настоящий героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу, своим товарищам и Родине», — написал Николаев.

Ефрейтор Петров сражался в зоне специальной военной операции. Он штурмовал вражеские позиции, освобождал населённые пункты, лично уничтожил несколько пулемётных точек, десятки боевиков и единиц техники. В одном из ожесточённых боёв боец получил тяжёлые ранения и лишился обеих ног.

«Даже после тяжелейшего ранения он не сломался, продолжал жить активно, поддерживать боевых товарищей, встречаться с семьями погибших, своим примером показывая, что значит быть сильным человеком. Его подвиг навсегда останется в истории нашей республики и всей страны», — отметил глава региона.

Алексей Петров родился в Верхневилюйском районе Якутии. Он стал добровольцем СВО 22 июня 2024 года и служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Глава республики выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам погибшего.