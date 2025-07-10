Якутянину Алексею Петрову с позывным Медведь присвоили звание Героя России

Ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь, уроженец села Магасс Верхневилюйского улуса Якутии, удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в телеграм-канале.

Глава региона отметил выдающуюся храбрость Медведя в боях. Как рассказал Николаев, уроженец республики мужественно сражался: он штурмовал позиции противника, освобождал населённые пункты, лично уничтожил несколько вражеских пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники. В ходе ожесточённых боев воин получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

«Его позывной – Медведь. Это воин с несокрушимой силой духа. Его подвиг уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим Героем», – добавил Николаев.

Алексей Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, получившим высшую государственную награду России за время проведения СВО.