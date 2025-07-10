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Регион
10 июля, 03:50

Якутянину Алексею Петрову с позывным Медведь присвоили звание Героя России

Алексей Петров. Обложка © Telegram / Айсен Николаев

Алексей Петров. Обложка © Telegram / Айсен Николаев

Ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь, уроженец села Магасс Верхневилюйского улуса Якутии, удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в телеграм-канале.

Глава региона отметил выдающуюся храбрость Медведя в боях. Как рассказал Николаев, уроженец республики мужественно сражался: он штурмовал позиции противника, освобождал населённые пункты, лично уничтожил несколько вражеских пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники. В ходе ожесточённых боев воин получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

«Его позывной – Медведь. Это воин с несокрушимой силой духа. Его подвиг уже вписан в историю России, как пример мужества, стойкости и верности Родине. Республика гордится своим Героем», – добавил Николаев.

Алексей Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, получившим высшую государственную награду России за время проведения СВО.

Путин посмертно присвоил звание Героя России бойцу из Южной Осетии Хугаеву
Путин посмертно присвоил звание Героя России бойцу из Южной Осетии Хугаеву

Ранее Life.ru писал, что 18-летний боец из Бурятии получил звание Героя России после трёх месяцев в окружении врага. Солдат с позывным Росомаха оказался в тылу противника, выполняя боевое задание, и провёл там несколько месяцев в одиночку, координируя удары по ВСУ.

Юния Ларсон
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