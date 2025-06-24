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24 июня, 20:26

Путин посмертно присвоил звание Героя России бойцу из Южной Осетии Хугаеву

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Боец из Южной Осетии Радислав Хугаев получил звание Героя Российской Федерации. Указ подписан российским лидером Владимиром Путиным после обращения президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом сообщает телеграм-канал «Рес — Новости Южной Осетии».

Выступление Алана Гаглоева. Видео © Telegram / Рес - Новости Южной Осетии

«9 мая, по приглашению президента Российской Федерации, мы принимали участие в параде в честь 80-летия Великой Победы. В ходе одной из встреч я рассказал Владимиру Владимировичу о нашем земляке, Радиславе Хугаеве, который героически погиб в ходе СВО, защищая товарищей. Я обратился к президенту с просьбой присвоить ему почётное звание Героя России. Сейчас мне сообщили, что наш боец удостоен звания Героя России», — сказал Гаглоев.

Он поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики. Отмечается, что Хугаев посмертно удостоен звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в боях за Мариуполь.

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Ранее Путин посмертно наградил спасшего сотни россиян при теракте под Брянском машиниста. Павел Мишин трагически погиб в результате теракта на железной дороге, за самоотверженность его наградили орденом Мужества. Мгновенная реакция машиниста и экстренное торможение состава позволили избежать ещё больших жертв.

Тимур Хингеев
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