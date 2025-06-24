Путин посмертно присвоил звание Героя России бойцу из Южной Осетии Хугаеву

Боец из Южной Осетии Радислав Хугаев получил звание Героя Российской Федерации. Указ подписан российским лидером Владимиром Путиным после обращения президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом сообщает телеграм-канал «Рес — Новости Южной Осетии».

Выступление Алана Гаглоева. Видео © Telegram / Рес - Новости Южной Осетии

«9 мая, по приглашению президента Российской Федерации, мы принимали участие в параде в честь 80-летия Великой Победы. В ходе одной из встреч я рассказал Владимиру Владимировичу о нашем земляке, Радиславе Хугаеве, который героически погиб в ходе СВО, защищая товарищей. Я обратился к президенту с просьбой присвоить ему почётное звание Героя России. Сейчас мне сообщили, что наш боец удостоен звания Героя России», — сказал Гаглоев.

Он поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики. Отмечается, что Хугаев посмертно удостоен звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в боях за Мариуполь.