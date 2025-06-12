Путин пообещал дать звание Героя России погибшему в боях на Днепре офицеру
Путин пообещал присвоить звание Героя России погибшему на СВО офицеру Ищенко
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность присвоить звание Героя РФ офицеру, отдавшему жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава государства заявил во время сегодняшней встречи с участниками программы «Время героев».
Речь идёт о командире роты Алексее Ищенко, чья жизнь оборвалась летом 2022 года во время боёв на Днепре. По информации его сослуживцев, последней фразой офицера стала «Пацаны, я на нас с неба посмотрю». Просьба о посмертном награждении была поступила от Олега Пивоварова, удостоенного ордена Мужества.
«Так и сделаем, тем более что Вы — свидетель этого героизма», — пообещал Путин.
Напомним, что сегодня в Кремле проводилась встреча с участниками образовательной программы «Время героев», которая направлена на взаимодействие с ветеранами и участниками СВО. В ходе мероприятия Владимир Путин обозначил стратегическую цель проекта. Он подчеркнул, что программа нацелена на формирование условий для обеспечения неразрывной связи между органами государственной власти и лицами, задействованными в проведении СВО.