Путин пообещал дать звание Героя России погибшему в боях на Днепре офицеру

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность присвоить звание Героя РФ офицеру, отдавшему жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава государства заявил во время сегодняшней встречи с участниками программы «Время героев».

Речь идёт о командире роты Алексее Ищенко, чья жизнь оборвалась летом 2022 года во время боёв на Днепре. По информации его сослуживцев, последней фразой офицера стала «Пацаны, я на нас с неба посмотрю». Просьба о посмертном награждении была поступила от Олега Пивоварова, удостоенного ордена Мужества.

«Так и сделаем, тем более что Вы — свидетель этого героизма», — пообещал Путин.