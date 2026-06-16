Добровольно ушла на СВО: Депутат из Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в ДНР

Администрация Аксайского района сообщила о гибели Ангелины Подкопаевой. Депутат Щепкинского сельского поселения скончалась при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. По имеющейся информации SHOT, жизнь женщины оборвалась в ДНР в результате атаки беспилотника.

До начала службы Ангелина Юрьевна была известна активной общественной и культурной деятельностью. С 2017 года она руководила местным домом культуры, занимаясь сохранением народных традиций и реализацией социальных проектов. Позже она успешно совмещала законотворческую работу с должностью исполнительного секретаря «Единой России».

С первых дней конфликта она не оставалась в стороне, организуя сбор гуманитарных грузов. Ангелина неоднократно лично доставляла помощь на передовую, оказывая поддержку военнослужащим.

В январе текущего года общественница приняла окончательное решение, подписав контракт с Министерством обороны. Она сменила привычный кабинет на форму и отправилась на фронт уже как полноценный участник боевых действий.

Коллеги и представители районной власти отзываются об Ангелине как об «энергичном, деятельном и творческом человеке», а также «искреннем патриоте». В администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшей.

Ранее актёра Филиппа Яловегу, известного по сериалу «Доктор Живаго», похоронили на родине в Саратове. Он погиб в ходе специальной военной операции. Пришли проститься многие друзья и знакомые. С 1997 года артист служил в труппе Костромского драматического театра имени Островского. Среди его киноработ — роли в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки».