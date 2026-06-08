В Саратове похоронили погибшего на СВО актёра Яловегу из «Доктора Живаго»

Артиста Филиппа Яловегу, известного по роли в сериале «Доктор Живаго», похоронили на родине в Саратове. Он погиб в ходе специальной военной операции.

«Похоронили со всеми воинскими почестями. Множество друзей и знакомых пришли проститься с ним. Царствие Небесное рабу божьему Филиппу», — говорится в публикации в социальной сети «ВКонтакте», которую разместила председатель Костромского регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина.

Яловега родился 21 июня 1974 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Окончил театральный факультет Саратовской консерватории им. Собинова. С 1997 года служил в труппе Костромского драматического театра им. А.Н. Островского. Среди его работ в кино — роли в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки».

В марте 2008 года актёр расправился с двумя своими поклонницами. Следствие установило, что до трагедии он провёл с девушками вечер в баре, после чего поехал домой к одной из них. Там и произошло преступление. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, позже срок сократили.

После начала СВО, находясь в колонии, Яловега заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.