«Сосновский маньяк» погиб на СВО: что известно об Андрее Кийко

Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк», погиб в зоне СВО. По данным SHOT, это произошло ещё около полугода назад в ДНР.

Как утверждает телеграм-канал, 41-летний Кийко после ранения проходил лечение и реабилитацию в госпиталях, а затем его снова отправили в зону спецоперации.

Предварительно, он погиб 25 декабря при выполнении боевых задач в ДНР. Тело, по данным SHOT, эвакуировать не удалось.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Кийко якобы ищут в Ленобласти после побега из госпиталя. Теперь телеграм-канал сообщает, что эти данные могли не соответствовать реальному положению дел.

Кийко получил известность как «сосновский маньяк» после серии нападений на девушек возле парка «Сосновка». На его счету, по данным следствия, три убийства, восемь изнасилований и 11 разбойных нападений.

Нападать он начал в 19 лет. Жертв душил, угрожал ножом, насиловал и грабил. Не все девушки после этих атак выжили.

Серийного преступника долго искали: за полтора года в «Сосновке» проверили около 800 человек. Задержали его в январе 2007 года, после чего он дал признательные показания.

В 2008 году Кийко приговорили к 22 годам колонии строгого режима, позднее срок увеличили до 25 лет. В 2024 году, когда ему оставалось сидеть около семи лет, он заключил контракт.