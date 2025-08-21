У маньяка приговор, у сына судьба: за что Чикатило уничтожили на СВО и хотят наградить на Украине Оглавление Шквальный огонь нашей артиллерии: последние минуты сына Чикатило Проклятая кровь: как сын маньяка бежал на родину отца-убийцы ВСУ вместо тюрьмы: за что сына Чикатило разыскивало МВД Украины Торговля именем отца-убийцы: сын Чикатило на заработках на ток-шоу Сын ростовского маньяка Андрея Чикатило Юрий погиб в зоне СВО, воюя за ВСУ. Теперь в Незалежной его наградят орденом за мужество. Ранее сообщалось, что он пропал без вести. Как потомок знаменитого потрошителя оказался на Украине и чем он там прославился? 21 августа, 10:03 Сын Андрея Чикатило Юрий Мирошниченко ликвидирован ВС РФ. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © Telegram / Блокнот Россия 18+

Шквальный огонь нашей артиллерии: последние минуты сына Чикатило

По данным SHOT, российские войска ликвидировали его во время боя в Харьковской области. Чикатило-младший служил в артиллерийском подразделении, которое дислоцировалось примерно в 20 километрах от Харькова. В апреле этого года украинские источники сообщили, что зимой оно попало под шквальный обстрел, который наша армия наносила по украинским военным объектам. С тех пор о нём не было ничего известно.

Спустя три месяца его имя внесли в список пропавших без вести, однако до последнего времени смерть Чикатило-младшего не подтверждалась. Теперь же его признали героически погибшим, и в ближайшее время режим Зеленского представит его к ордену «За мужество» II степени посмертно.

Маньяк Андрей Чикатило. Фото © ТАСС / Олег Недеря

Проклятая кровь: как сын маньяка бежал на родину отца-убийцы

Юрий Чикатило родился в 1969 году в Ростовской области. Именно там жил и в основном орудовал его отец, на счету которого только доказанных жертв — 43 человека. После казни маньяка в 1994 году сын отказался от отца и уехал на Украину в Харьковскую область.

Новое место жительства было выбрано им неслучайно: отец — уроженец областного села Яблочное. В итоге там решил осесть и отпрыск маньяка уже с новой фамилией — Одначев. Это была фамилия его матери — жены Чикатило-старшего. Впоследствии, после того, как под ней он приобрёл дурную славу вымогателя, грабителя и убийцы, перешёл на фамилию своей жены, став Юрием Мирошниченко.

В 2014 году Юрий принимал активное участие в событиях Евромайдана в Киеве. В местных СМИ он пустил утку, что, оказывается, его отец был сторонником независимости Украины.

ВСУ вместо тюрьмы: за что сына Чикатило разыскивало МВД Украины

Забавно, что на фронт гражданин Украины Чикатило-младший отправился не по собственному желанию, а из необходимости сбежать от украинской Фемиды. Сын маньяка вступил в ряды ВСУ в самом начале российской специальной военной операции, так как задолжал круглую сумму денег и государству, и своей бывшей семье.

Ещё в 2016 году от Юрия Мирошниченко ушла жена. Сын маньяка, несмотря на то, что всегда бравировал родством с отцом, от его фамилии всё же избавился. После развода он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы и был назван в его честь).

С этого момента у Юрия стали копиться долги. Сначала он задолжал по алиментам, после к этому добавились просроченные кредиты и даже дорожные штрафы. К началу СВО Чикатило/Мирошниченко уже по всей Украине разыскивали судебные приставы и МВД.

Стоит отметить, что, кроме долгов, у сына серийного убийцы были и другие проблемы с законом. У него есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов с последующей переправкой украденного имущества в Россию. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет, где никогда не скрывал своего родства с казнённым Андреем Чикатило.

Маньяк Андрей Чикатило. Фото © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Торговля именем отца-убийцы: сын Чикатило на заработках на ток-шоу

После отсидки он нашёл новый способ заработка — Чикатило-младший стал ходить по всем возможным украинским ток-шоу, сниматься в документалках об отце и раздавать интервью. В них он утверждал, что его отец стал жертвой советской правоохранительной системы, которая необоснованно обвинила его в совершении нераскрытых преступлений.

По сути Юрий Мирошниченко просто цитировал письма отца, которые тот уже из камеры смертников регулярно писал в органы власти и редакции центральных газет с жалобами на судью и следствие, а также прошения о помиловании на имя Президента России Бориса Ельцина.

В них маньяк указывал, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелёгкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной России. А уголовное дело, в котором его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано, и нет никаких фактов его виновности.

На какое-то время это подправило бюджет отпрыска маньяка, но кардинально проблему безденежья не решило. К тому же всплеск интереса к ростовскому потрошителю оказался кратковременным.

Авторы Евгений Кузнецов