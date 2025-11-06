Ситуация с бензином
Специальная военная операция
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 12:53
6722

На СВО погиб «‎маньяк с самым низким IQ», которого никто не боялся

Обложка © СУ СК РФ по УР

Обложка © СУ СК РФ по УР

В зоне спецоперации погиб осужденный за убийство и изнасилование 9-летней девочки в удмуртском селе Шаркан Рудольф Варламов. Местные жители, как сообщает ИА «Регнум», были уверены в невиновности «‎маньяка с самым низким IQ», считая, что он отбыл наказание за другого человека.

По окончании срока заключения Варламов должен был до 2032 года регулярно отмечаться в полиции и избегать образовательных учреждений. Однако как рассказала его сестра Екатерина, в весной 2025 года он решил отправиться на СВО.

«В начале весны 2025-го он пошел на СВО. Ему тяжело было жить с таким грузом на душе. Ему просто морально было тяжело, зная, что на него повесили убийство и изнасилование…. В мае он погиб», — рассказала Екатерина.

Сестра объяснила, что у Варламова был боевой опыт – он участвовал в первой чеченской войне и подписал контракт. Она намерена добиваться снятия судимости с брата и поиска настоящего виновника преступления. Местные жители уверены, что имя настоящего убийцы в Шаркане известно, но отец преступника занимал высокий пост, что позволило «отмазать» виновного.

Девятилетняя девочка пропала в селе Шаркан ещё 19 июля 1999 года. По слухам, её усадили в машину местные «мажоры». После трёхдневных поисков, в которых участвовали все жители села, милиция и волонтёры, Рудольф Варламов обратился к правоохранителям, заявив, что видел сон, где спрятано тело. На указанном им месте был обнаружен труп ребёнка. Варламов стал единственным подозреваемым, однако убедительных доказательств его вины собрать не удалось. Дело было возобновлено в 2010 году, и следователи использовали хитрость, подослав к Варламову журналистку, в беседе с которой он сознался в убийстве. Родители погибшей девочки на протяжении 25 лет настаивали на невиновности Рудольфа, утверждая, что он страдает за другого, но их просьбы о пересмотре дела отвергались.

21-летний боец СВО с позывным Фёдор бросил учёбу ради служения Родине
21-летний боец СВО с позывным Фёдор бросил учёбу ради служения Родине

Ранее стало известно, что бывший заместитель главы Челябинска и экс-глава комитета по архитектуре города Сергей Репринцев погиб в зоне проведения спецоперации. Косвенным подтверждением этой информации служат сведения от представителей ритуальной службы о предстоящей церемонии прощания с бывшим чиновником.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar