Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев погиб в зоне СВО

Стало известно о гибели в зоне спецоперации экс-заместителя градоначальника и главы комитета по архитектуре Челябинска Сергея Репринцева. Эту новость в соцсетях сообщил его боевой товарищ, участник СВО из Магнитогорска с позывным Юрист Константин Головин.

«Мой друг погиб на СВО. Долго не могли достать тело», — рассказал Головин.

Информация о предстоящей церемонии прощания с бывшим чиновником была также косвенно подтверждена представителями ритуальной службы. Она намечена на 23 октября. Местом сбора станет зал прощания № 1 на территории похоронной компании «ЕвроСервис», расположенный по адресу Челябинский тракт, 3/1. Погребение должно состояться на Левобережном кладбище.

Напомним, Сергей Репринцев подписал контракт с Министерством обороны в апреле текущего года. В октябре 2024 года ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки, после чего он был помещён под стражу в следственный изолятор.

Ранее в зоне СВО на Запорожском направлении погиб командир разведвзвода Василий Марзоев. Марзоев был сыном командующего 18 общевойсковой армией Южного военного округа Аркадия Марзоева и племянником Станислава Марзоева, вместе с которым глава Северной Осетии Сергей Меняйло выполнял задачи в рамках контртеррористической операции на Кавказе.