В Севастополе простились с двумя бойцами СВО, погибшими на фронте

Сегодня в Севастополе состоялись похороны рядового Сергея Микрюкова и старшего лейтенанта Евгения Шелобода, погибших при выполнении боевых задач в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня проводили в последний путь пулемётчика, рядового Сергея Валерьевича Микрюкова и командира взвода, старшего лейтенанта Евгения Александровича Шелобода. Вечная память воинам», — написал он.

Сергей Микрюков родился и вырос в Севастополе, учился в школе №14, окончил техникум в Херсоне, работал на предприятии «Царь Хлеб» и на городских стройках. В 2025 году он заключил контракт с Минобороны России и служил в мотострелковом подразделении.

Евгений Шелобод также родился в Севастополе, учился в школе №39, получил образование экономиста в Севастопольском государственном университете, работал в кредитных организациях и налоговой службе. В 2024 году он заключил контракт с Минобороны России и проходил службу в мотострелковом подразделении.

Ранее в селе Менщиково Курганской области прошли похороны Бориса Мартюшова, участника специальной военной операции, который погиб на фронте. Бойца похоронили 7 октября с воинскими почестями в селе Менщиково Кетовского округа.