В Севастополе простились с двумя бойцами СВО, погибшими на фронте
Погибшие пулемётчик, рядовой Сергей Валерьевич Микрюков и командир взвода, старший лейтенант Евгений Александрович Шелобод. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Сегодня в Севастополе состоялись похороны рядового Сергея Микрюкова и старшего лейтенанта Евгения Шелобода, погибших при выполнении боевых задач в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сегодня проводили в последний путь пулемётчика, рядового Сергея Валерьевича Микрюкова и командира взвода, старшего лейтенанта Евгения Александровича Шелобода. Вечная память воинам», — написал он.
Сергей Микрюков родился и вырос в Севастополе, учился в школе №14, окончил техникум в Херсоне, работал на предприятии «Царь Хлеб» и на городских стройках. В 2025 году он заключил контракт с Минобороны России и служил в мотострелковом подразделении.
Евгений Шелобод также родился в Севастополе, учился в школе №39, получил образование экономиста в Севастопольском государственном университете, работал в кредитных организациях и налоговой службе. В 2024 году он заключил контракт с Минобороны России и проходил службу в мотострелковом подразделении.
Ранее в селе Менщиково Курганской области прошли похороны Бориса Мартюшова, участника специальной военной операции, который погиб на фронте. Бойца похоронили 7 октября с воинскими почестями в селе Менщиково Кетовского округа.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.