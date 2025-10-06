Москвичка Ива ростом под 2 метра ушла на СВО и чуть не погибла на боевом задании

Москвичка ростом 195 сантиметров решила отправиться в зону СВО, когда её знакомым стали приходить повестки. На фронте она получила позывной Ива. Из-за высокого роста её иногда могут принять за мужчину. Об этом сообщает «Forpost».

Девушка родилась в Москве, как и несколько поколений её родственников. На фронте она регулярно противопоставляет свою храбрость и самоотверженность стереотипам о том, что все москвичи «поголовно зажрались». При этом девушка часто бывает в самых горячих точках фронта. Сама она не хочет, чтобы все вокруг обращали внимание лишь на то, что она женщина, ведь на передовой Ива — такой же солдат, как и остальные. Снисхождения к себе она терпеть не может.

В одном из боевых выходов Иву серьёзно ранили, но после реабилитации она вновь вернулась в строй. Тогда её с товарищами спасал один из старших офицеров батальона. Девушка рассказала, что они остались живы только благодаря ему. Их транспорт подбил враг, а два товарища загорелись. Когда бойцы сбили с себя огонь и стали осматриваться, как им выбираться, над ними кружил беспилотник. Как оператор БПЛА Ива понимала, что им грозит неминуемая смерть в случае новых ударов. Но тут подлетел офицер их батальона и закинул всех в машину. Они умудрились скрыться от преследования дронов благодаря оперативности и смекалке. Ива во время того задания получила ожоги и многочисленные осколочные ранения.

