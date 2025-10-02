«Американец был русским солдатом»: Путин рассказал о подвиге погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Глава государства Владимир Путин передал орден Мужества родителям американского добровольца Майкла Глосса, посмертно награжденного за героизм в зоне спецоперации. О службе американца в рядах ВС РФ и его подвиге российский лидер рассказал в ходе выступления на пленарной сессии XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин рассказал о подвиге погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ. Видео © Life.ru

Глава государства отметил, что был удивлен, узнав из документов к награде о непростом происхождении военнослужащего. По словам Путина, молодой человек, разделявший ценности России, самостоятельно пришёл в военкомат, после подготовки был зачислен в элитные подразделения ВДВ и воевал на переднем крае.

Президент рассказал, что американец погиб героической смертью. После того как БТР, в котором он находился, подбили, получивший тяжёлые ранения Глосс был спасен товарищем, но затем оба были убиты сброшенным украинским дроном боеприпасом, при этом истекавший кровью Майкл пытался помочь своему русскому сослуживцу. Третий боец, который вытащил их из горящей машины, получив 25% ожогов тела, после лечения вернулся в зону боевых действий.

«Как в гимне поётся: США — страна храбрых. И он храбрый человек, доказал это своей жизнью. И значительная часть граждан США может гордиться им. Я передал орден господину Уиткофу. Я просил, чтобы на эту церемонию приехали товарищи Майкла: приехал командующий ВДВ, приехал командир бригады, командир роты и тот военный, который вытаскивал его из горящей бронемашины. Кстати, он поправился и опять уехал на фронт. Вот такие у нас ребята. Совсем недавно по инициативе руководства ДНР одну из школ Донбасса назвали в честь них. Этот американец был русским солдатом», — сказал президент.

Напомним, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, на момент смерти парню был всего 21 год. Герой, несмотря на своё происхождение был неудобен для властей США, при этом в Штатах его гибель тщательно замалчивалась. Информация просочилась лишь через год.