6 октября, 04:14

Сжигают всё вокруг: Боевики ВСУ применили запрещённые боеприпасы на красноармейском направлении

Боец ВС РФ Байкал: ВСУ сбросили фосфорные снаряды на красноармейском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Вооружённые формирования Украины применили запрещённые фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении. Об этом сообщил военнослужащий подразделения Южного военного округа с позывным Байкал.

«Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и всё горит. Противник, если заметил движение, но не видит, где ты, начинает просто всё сжигать вокруг»,рассказал он РИА «Новости».

Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничениям относятся, в том числе, Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские войска используют запрещённые Женевской конвенцией «самораскрывающиеся» пули. При попадании такие боеприпасы раскрываются «как розочка», разрывая ткани и сосуды, нанося серьёзный ущерб через болевой шок. Эти снаряды сильно увеличивают ранения внутренних органов и считаются особенно опасными для человека.

