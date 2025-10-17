В зоне СВО погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа

Марзоев был сыном командующего 18 общевойсковой армией Южного военного округа Аркадия Марзоева и племянником Станислава Марзоева, вместе с которым Меняйло выполнял задачи в рамках контртеррористической операции на Кавказе. Руководитель республики отметил, что Василий был любящим сыном, храбрым воином и преданным другом, которого запомнят все, кто его знал. Он также выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.