В зоне СВО погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа
Обложка © Telegram / Сергей Меняйло
В зоне СВО на Запорожском направлении погиб командир разведвзвода Василий Марзоев. Информацию об этом распространил в своём Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«При выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев», — написал Меняйло.
Марзоев был сыном командующего 18 общевойсковой армией Южного военного округа Аркадия Марзоева и племянником Станислава Марзоева, вместе с которым Меняйло выполнял задачи в рамках контртеррористической операции на Кавказе. Руководитель республики отметил, что Василий был любящим сыном, храбрым воином и преданным другом, которого запомнят все, кто его знал. Он также выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
За проявленное мужество и отвагу в ходе СВО Марзоева посмертно представили к званию Героя России.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб военкор РИА «Новости» Иван Зуев. В том же инциденте ранения получил Юрий Войткевич, военкор с большим опытом работы. Зуев, ранее работавший в агентстве, в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По факту случившегося СК возбудил дело.
