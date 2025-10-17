СК возбудил дело после гибели военкора Ивана Зуева в Запорожской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военного корреспондента МИА «Россия сегодня» Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича», — заявила Петренко.

По данным следствия, 16 октября 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по съёмочной группе информагентства в Запорожской области. В результате атаки погиб военный корреспондент Иван Зуев, а Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение. В настоящее время он находится на лечении.

Следственный комитет принимает меры по установлению всех причастных к этому преступлению лиц из числа вооружённых формирований Украины для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что российская сторона намерена добиваться привлечения Киева к ответственности за гибель военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева, который скончался в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что Россия приложит максимум усилий для обеспечения правовой оценки и наказания украинского режима за это преступление.