Киевский режим будет привлечён к ответственности за убийство российского военного корреспондента Ивана Зуева, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. У себя в Telegam-канале он подчеркнул, что наказание ждёт как заказчиков, так и исполнителей преступного приказа.

«Все подробности о произошедшей трагедии и её виновниках будут скрупулёзно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции, которые призваны защищать права и жизнь, и гражданских людей, и журналистов», — написал Мирошник.

Он подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия, чтобы добиться правовой оценки и ответственности киевского режима за его преступные действия. Представитель МИД также обратил внимание, что международные структуры давно смотрят сквозь пальцы на деяния украинских нацистов, в связи с чем не стоит рассчитывать на справедливую реакцию с их стороны.

«Но я уверен, что очень скоро мы будем знать всё о преступнике, управлявшем дроном, нанёсшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы. Они ответят за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом», — заключил Мирошник.