17 октября, 02:33

Киселёв: Военкор Иван Зуев пал смертью храбрых при выполнении задания

Иван Зуев. Обложка © Telegram / РИА Новости

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отметил мужество и смелость погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева.

«Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта», — цитирует Киселёва РИА «Новости».

Дипмиссия России призвала ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста Зуева
Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев будет привлечён к ответственности за убийство российского военного корреспондента. Он подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия, чтобы добиться правовой оценки и ответственности киевского режима за его преступные действия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
