Киселёв: Военкор Иван Зуев пал смертью храбрых при выполнении задания

«Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта», — цитирует Киселёва РИА «Новости».

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев будет привлечён к ответственности за убийство российского военного корреспондента. Он подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия, чтобы добиться правовой оценки и ответственности киевского режима за его преступные действия.