Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 08:11

21-летний боец СВО с позывным Фёдор бросил учёбу ради служения Родине

Участник СВО с позывным Фёдор. Обложка © RT

Участник СВО с позывным Фёдор. Обложка © RT

21-летний участник СВО с позывным Фёдор служит техником БПЛА спецназа «Ахмат». Чтобы отправиться на фронт, он прервал обучение на четвёртом курсе кулинарного колледжа, взяв академический отпуск. А до этого юный герой окончил православную гимназию и два года служил помощником алтарника.

«Нас было 8, ВСУшников — около 100»: Российский боец вспомнил, как год назад освобождали Угледар
«Нас было 8, ВСУшников — около 100»: Российский боец вспомнил, как год назад освобождали Угледар

На фронт боец отправился вместе с другом, ожидая классических форм ведения боевых действий, но столкнулся с современной «войной роботов», поэтому освоил профессию оператора беспилотников. В интервью военкору RT Владу Андрице Фёдор продемонстрировал новую технологию, позволяющую поражать вражеские цели даже после падения дрона.

Особое значение боец придаёт духовной составляющей. По его словам, на фронте невозможно обойтись без веры, особенно при потере товарищей. В апреле 2024 года погиб его друг с позывным Малюта, с которым они познакомились ещё в мирной жизни в 2022 году.

Участник СВО рассказал о поразившей его стойкости российских бойцов
Участник СВО рассказал о поразившей его стойкости российских бойцов

Ранее в Госдуме предложили освободить участников СВО от уплаты двух налогов. Депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение участников специальной военной операции и их семьи от транспортного и земельного налогов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar