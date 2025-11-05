21-летний боец СВО с позывным Фёдор бросил учёбу ради служения Родине

21-летний участник СВО с позывным Фёдор служит техником БПЛА спецназа «Ахмат». Чтобы отправиться на фронт, он прервал обучение на четвёртом курсе кулинарного колледжа, взяв академический отпуск. А до этого юный герой окончил православную гимназию и два года служил помощником алтарника.

На фронт боец отправился вместе с другом, ожидая классических форм ведения боевых действий, но столкнулся с современной «войной роботов», поэтому освоил профессию оператора беспилотников. В интервью военкору RT Владу Андрице Фёдор продемонстрировал новую технологию, позволяющую поражать вражеские цели даже после падения дрона.

Особое значение боец придаёт духовной составляющей. По его словам, на фронте невозможно обойтись без веры, особенно при потере товарищей. В апреле 2024 года погиб его друг с позывным Малюта, с которым они познакомились ещё в мирной жизни в 2022 году.

Ранее в Госдуме предложили освободить участников СВО от уплаты двух налогов. Депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение участников специальной военной операции и их семьи от транспортного и земельного налогов.