4 ноября, 13:21

Участник СВО рассказал о поразившей его стойкости российских бойцов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции демонстрируют невероятную стойкость, продолжая выполнять боевые задачи даже после серьёзных ранений. Таким наблюдением поделился врач и участник СВО Сергей Гудожников в программе «Излом» на канале «Царьград».

Сергей Гудожников, отправившийся добровольцем в Донбасс ещё летом 2022 года, отметил, что его патриотизм заключается в реальных поступках, а не только в словах. Имея хирургический опыт и знакомство с осколочными травмами со времен сирийской кампании, он посчитал преступлением оставаться в тылу, когда страна оказалась в сложной геополитической ситуации и вынуждена противостоять множеству государств. Собеседник «Первого русского» пояснил, что в начале СВО ощущалась острая нехватка врачей, и он решил помочь Родине своими знаниями и руками.

По словам военного, в госпиталь практически не поступали бойцы с незначительными повреждениями, такими как мелкие осколки в мягких тканях. Гудожников подчеркнул, что не было случаев, когда бы солдаты пытались использовать лёгкие ранения как повод для отказа от дальнейшего участия в боях. Основной поток составляли тяжёлые комбинированные травмы: ранения грудной клетки, живота и оторванные конечности. Врача также поразила способность бойцов к импровизации на передовой, где вместо шин они использовали подручные средства вроде автоматов или деревянных обломков.

«Русский боец идёт напропалую», — заявил он. По его мнению, это доказывает, что на фронте воюют люди с настоящим характером, и именно это отсутствие «мелочи» среди ранений поразило его в первую очередь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале имени П. В. Мандрыка. Во время рабочего визита лидер передал в дар медучреждению иконы, врученные ему военнослужащими. Бойцы заявили, что эти образы, хранящие отметины от пуль и снарядов, послужили для них защитой и помогли выжить в сражениях.

