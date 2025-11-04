Россия и США
Бывший боец ВСУ раскритиковал западных инструкторов за неопытность

Обложка © GigaChat

Иностранные инструкторы, обучавшие украинских солдат, обладали низкой квалификацией и сами допускали опасные ошибки. Об этом РИА «Новости» сообщил боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый, ранее состоявший в ВСУ, а затем перешедший на сторону РФ.

«Были инструкторы зарубежные — из Америки, из Канады. Я, когда был в армии на срочной службе, знал больше, чем они. У многих мобилизованных в ВСУ отсутствуют базовый опыт и дисциплина, а показательные занятия иностранных инструкторов не всегда компенсируют этот дефицит», — сказал он.

Иностранные инструкторы допускали опасные ошибки на практике. Он привёл пример, как канадец показывал, как проходить окопы, при этом кладя ствол себе на руку возле шеи, что могло привести к травме от летящих гильз. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые создали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.

Появились подробности «визита» российского «Искандера» на парадное построение ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получают официальные указания ликвидировать сослуживцев, пытающихся сдаться в плен. Эти инструкции содержатся в специальных методичках, которыми должны руководствоваться бойцы ВСУ. При любых попытках покинуть позиции командование применяет беспилотные летательные аппараты, рассказал источник в силовых структурах РФ.

