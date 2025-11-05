Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 02:24

В Госдуме предложили освободить участников СВО от уплаты двух налогов

В Госдуме обсуждают поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от транспортного и земельного налогов. Об этом рассказала РИА «Новости» депутат Наталия Полуянова.

По её словам, законопроект уже принят в первом чтении. Он устанавливает для этой категории граждан равные льготы по всем имущественным налогам, аналогично налоговым преференциям на имущество физических лиц, с применением с 2022 года.

Другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.

В Госдуме рассказали о законах, которые начнут действовать в ноябре
Ранее российский президент Владимир Путин утвердил закон, позволяющий призывать резервистов на сборы для охраны ключевых объектов инфраструктуры исключительно в пределах их родного региона. На время специальных сборов резервисты получат те же права, обязанности, социальные гарантии и ответственность, что и военнослужащие, проходящие обычные военные сборы.

