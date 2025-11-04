Путин утвердил закон о спецсборах резервистов для защиты важных объектов
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий призывать резервистов на сборы для охраны ключевых объектов инфраструктуры (энергетика, транспорт, нефтепереработка и т.д.) исключительно в пределах их родного региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон позволяет привлекать граждан из мобилизационного резерва Вооружённых сил РФ к специальным сборам для охраны важных объектов и систем жизнеобеспечения. Решение о направлении на такие сборы принимает президент РФ. Правительство РФ установит правила их проведения.
На время специальных сборов резервисты получат те же права, обязанности, социальные гарантии и ответственность, что и военнослужащие, проходящие обычные военные сборы.
Важно понимать, что резервисты – это не действующие военнослужащие, а граждане, ранее служившие в армии или силовых структурах, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Об этом ранее напомнил вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что направление на спецсборы, как и на другие военные сборы, происходит по указу президента. Закон не касается всех граждан и не предполагает всеобщей мобилизации. Резервисты, направленные на спецсборы для охраны объектов в своих регионах, не будут участвовать в специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий проводить мероприятия по призыву на срочную военную службу в течение всего календарного года. Документ внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
