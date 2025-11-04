Путин утвердил закон о спецсборах резервистов для защиты важных объектов

Важно понимать, что резервисты – это не действующие военнослужащие, а граждане, ранее служившие в армии или силовых структурах, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Об этом ранее напомнил вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он подчеркнул, что направление на спецсборы, как и на другие военные сборы, происходит по указу президента. Закон не касается всех граждан и не предполагает всеобщей мобилизации. Резервисты, направленные на спецсборы для охраны объектов в своих регионах, не будут участвовать в специальной военной операции.