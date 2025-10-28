Россия и США
28 октября, 09:47

Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на военную службу

Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий проводить мероприятия по призыву на срочную военную службу в течение всего календарного года.

Документ внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Законопроект был рассмотрен Госдумой в рекордно короткие сроки: первое чтение прошло 24 сентября, второе — 21 октября.

В ГД объяснили крупнейший за 9 лет осенний призыв в армию
Согласно нововведениям, медицинские комиссии, профессиональный отбор и заседания призывных комиссий теперь смогут проходить круглогодично. Однако отправка новобранцев в воинские части сохранится в прежнем формате — дважды в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря).

До сих пор в России действовала система двух призывных кампаний. Однако военное ведомство неоднократно заявляло о необходимости гибкого графика, чтобы повысить эффективность комплектования войск и сократить нагрузку на призывные комиссии. Новый закон вступит в силу после одобрения Совета Федерации и подписания президентом.

Осенний призыв — 2025: Всё, что нужно знать, в формате «вопрос-ответ»
Марина Фещенко
