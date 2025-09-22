Осенний призыв — 2025: Всё, что нужно знать, в формате «вопрос-ответ»
1 октября 2025 года в России стартует осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря (для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий — с 1 ноября по 31 декабря). Life.ru узнал ответы на самые популярные вопросы о призывной кампании.
С 1 октября 2025 года в России стартует осенний призыв на военную службу. Кампания продлится до 31 декабря, а для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий — с 1 ноября по 31 декабря. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский рассказал, как именно пройдёт призыв, кого он коснётся и какие правила будут действовать.
Будут ли призывников отправлять в зону СВО?
Нет. Как подчеркнул Генштаб, все призывники этой осени будут служить только на территории России. Участие срочников в специальной военной операции исключено. Это одно из самых принципиальных заявлений, которое повторяется из кампании в кампанию, чтобы развеять слухи и опасения семей.
Фото © Владимир Смирнов/ТАСС
В какие сроки пройдёт осенний призыв?
- С 1 октября по 31 декабря 2025 года — для большинства регионов.
- С 1 ноября по 31 декабря 2025 года — для отдельных районов Крайнего Севера и местностей с суровым климатом.
Таким образом, все мероприятия проходят в плановом порядке, как и в прошлые годы.
Сколько будут служить новобранцы?
Срок военной службы остаётся прежним — 12 месяцев. Изменений в продолжительности срочной службы не планируется.
Когда начнутся отправки в войска?
Первая отправка новобранцев со сборных пунктов запланирована на 15 октября 2025 года.
Часть из них попадёт в учебные части, где молодые солдаты будут осваивать современную военную технику и получать воинские специальности. Остальные распределят по частям постоянной дислокации.
Будут ли формироваться научные и спортивные роты?
Да. Министерство обороны продолжит практику создания научных рот (для работы над прикладными исследованиями и технологиями), научно-производственных подразделений (для внедрения новых решений в промышленность) и спортивных рот (для перспективных атлетов).
Как будут вручаться повестки?
В этом году активно применяется государственная система «Единый реестр воинского учёта».
- Призывников будут оповещать электронными повестками, которые появятся в личном кабинете на «Госуслугах».
- Все данные о вручении вносятся в общедоступный реестр.
- При этом печатные повестки сохраняют юридическую силу и будут использоваться параллельно.
Что будет, если не явиться по повестке?
Если призывник проигнорирует повестку без уважительной причины в течение 20 календарных дней, к нему применят временные ограничительные меры. Среди них:
- запрет на выезд за границу,
- невозможность оформить кредит или займ,
- ограничение права на управление автомобилем.
Все уведомления о применении или отмене мер приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг».
Каковы итоги весеннего призыва 2025 года?
Весной в армию было отправлено 160 тысяч человек.
- Для перевозки новобранцев задействовали авиацию, эшелоны и пассажирские поезда.
- Более 125 тысяч призывников доставили к местам службы по воздуху и железной дороге.
- Наиболее организованно призыв прошёл в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР, ЛНР, а также в ряде областей и крупных городах.
Какие ещё новшества действуют в 2025 году?
- Решение о призыве действительно в течение года. Если гражданин не отправлен в армию в текущую кампанию, он может быть направлен в следующую.
- Отсрочки могут оформляться дистанционно. При наличии всех данных в реестре иногда не требуется личная явка в военкомат.
- Разъяснения для граждан. С 13 октября специалисты Генштаба начнут принимать звонки и отвечать на вопросы о призыве.
Итог: чего ждать от осеннего призыва 2025
Осенний призыв в России пройдёт в плановом режиме и не связан с СВО. Срок службы остаётся прежним — 1 год. Все новобранцы будут служить только в российских частях, а призывные процедуры становятся всё более цифровыми.
Для семей важно понимать: отправка срочников в зону боевых действий исключена, а сама система призыва становится прозрачнее благодаря электронным повесткам и «Единому реестру воинского учёта».
Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС