Осенний призыв — 2025: Всё, что нужно знать, в формате «вопрос-ответ»

С 1 октября 2025 года в России стартует осенний призыв на военную службу. Кампания продлится до 31 декабря, а для жителей Крайнего Севера и приравненных территорий — с 1 ноября по 31 декабря. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский рассказал, как именно пройдёт призыв, кого он коснётся и какие правила будут действовать.

Будут ли призывников отправлять в зону СВО?

Нет. Как подчеркнул Генштаб, все призывники этой осени будут служить только на территории России. Участие срочников в специальной военной операции исключено. Это одно из самых принципиальных заявлений, которое повторяется из кампании в кампанию, чтобы развеять слухи и опасения семей.

Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

В какие сроки пройдёт осенний призыв?

С 1 октября по 31 декабря 2025 года — для большинства регионов.

— для большинства регионов. С 1 ноября по 31 декабря 2025 года — для отдельных районов Крайнего Севера и местностей с суровым климатом.

Таким образом, все мероприятия проходят в плановом порядке, как и в прошлые годы.

Сколько будут служить новобранцы?

Срок военной службы остаётся прежним — 12 месяцев. Изменений в продолжительности срочной службы не планируется.

Когда начнутся отправки в войска?

Первая отправка новобранцев со сборных пунктов запланирована на 15 октября 2025 года.

Часть из них попадёт в учебные части, где молодые солдаты будут осваивать современную военную технику и получать воинские специальности. Остальные распределят по частям постоянной дислокации.

Будут ли формироваться научные и спортивные роты?

Да. Министерство обороны продолжит практику создания научных рот (для работы над прикладными исследованиями и технологиями), научно-производственных подразделений (для внедрения новых решений в промышленность) и спортивных рот (для перспективных атлетов).

Как будут вручаться повестки?

В этом году активно применяется государственная система «Единый реестр воинского учёта».

Призывников будут оповещать электронными повестками , которые появятся в личном кабинете на «Госуслугах».

, которые появятся в личном кабинете на «Госуслугах». Все данные о вручении вносятся в общедоступный реестр .

. При этом печатные повестки сохраняют юридическую силу и будут использоваться параллельно.

Что будет, если не явиться по повестке?

Если призывник проигнорирует повестку без уважительной причины в течение 20 календарных дней, к нему применят временные ограничительные меры. Среди них:

запрет на выезд за границу,

невозможность оформить кредит или займ,

ограничение права на управление автомобилем.

Все уведомления о применении или отмене мер приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг».

Каковы итоги весеннего призыва 2025 года?

Весной в армию было отправлено 160 тысяч человек.

Для перевозки новобранцев задействовали авиацию, эшелоны и пассажирские поезда.

Более 125 тысяч призывников доставили к местам службы по воздуху и железной дороге.

Наиболее организованно призыв прошёл в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР, ЛНР, а также в ряде областей и крупных городах.

Какие ещё новшества действуют в 2025 году?

Решение о призыве действительно в течение года. Если гражданин не отправлен в армию в текущую кампанию, он может быть направлен в следующую.

Если гражданин не отправлен в армию в текущую кампанию, он может быть направлен в следующую. Отсрочки могут оформляться дистанционно. При наличии всех данных в реестре иногда не требуется личная явка в военкомат.

При наличии всех данных в реестре иногда не требуется личная явка в военкомат. Разъяснения для граждан. С 13 октября специалисты Генштаба начнут принимать звонки и отвечать на вопросы о призыве.

Итог: чего ждать от осеннего призыва 2025

Осенний призыв в России пройдёт в плановом режиме и не связан с СВО. Срок службы остаётся прежним — 1 год. Все новобранцы будут служить только в российских частях, а призывные процедуры становятся всё более цифровыми.