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22 июля, 19:50

В Госдуме объяснили необходимость круглогодичного призыва в армию

Журавлёв: Круглогодичный призыв в армию поможет сократить количество уклонистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaParnikova

Круглогодичный призыв поспособствует увеличению личного состава и сокращению количества уклонистов. Об этом «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«И, на мой взгляд, это позволит ещё и сократить число уклонистов — они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — отметил депутат.

По словам Журавлёва, деление на весенний и осенний призывы давно устарело. Он подчеркнул, что предлагал ввести круглогодичный призыв ещё до начала специальной военной операции, однако тогда в этом не было необходимости. Депутат также напомнил, что ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 1,5 миллиона человек, и новый подход к призыву может помочь выполнить поставленную задачу.

Также парламентарий объяснил необходимость круглогодичного призыва тем, что России необходимо быть «готовой ко всему».

Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений
Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий возможность проводить призыв в армию в течение всего календарного года. Его авторами выступили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Сейчас призыв проходит дважды в год — весной и осенью.

Милена Скрипальщикова
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