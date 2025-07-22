В Госдуме объяснили необходимость круглогодичного призыва в армию

Круглогодичный призыв поспособствует увеличению личного состава и сокращению количества уклонистов. Об этом «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«И, на мой взгляд, это позволит ещё и сократить число уклонистов — они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет», — отметил депутат.

По словам Журавлёва, деление на весенний и осенний призывы давно устарело. Он подчеркнул, что предлагал ввести круглогодичный призыв ещё до начала специальной военной операции, однако тогда в этом не было необходимости. Депутат также напомнил, что ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 1,5 миллиона человек, и новый подход к призыву может помочь выполнить поставленную задачу.

Также парламентарий объяснил необходимость круглогодичного призыва тем, что России необходимо быть «готовой ко всему».