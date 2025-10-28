Россия и США
28 октября, 19:41

Картаполов: Законопроект о резервистах не закрепляет службу по месту жительства

Обложка © Life.ru

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о привлечении резервистов ВС РФ к сборам для охраны стратегических объектов не содержит требования о прохождении службы только в пределах региона проживания. Так он ответил на соответствующий вопрос в ходе обсуждения проекта в первом чтении.

Депутат отметил, что при формировании подразделений приоритет будет отдаваться месту регистрации резервиста, однако при необходимости их смогут направлять и в другие субъекты страны.

Напомним, Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, разрешающий привлекать резервистов Вооружённых сил России к специальным сборам для охраны критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Согласно новому закону, направлять резервистов на такие сборы можно будет по указу президента. Они будут заниматься защитой стратегических объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определит правительство.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
