Госдума одобрила закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий привлекать резервистов Вооружённых сил России к специальным сборам для охраны критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Документ внесло Правительство РФ.

Как пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, речь не идёт о мобилизации — участие в сборах будет добровольным и касаться только граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве. По его словам, на сборы планируется привлекать «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан».

Согласно новому закону, направлять резервистов на такие сборы можно будет по указу президента. Они будут заниматься защитой стратегических объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определит правительство.

Резервисты сохранят статус гражданских лиц, совмещающих службу в резерве с основной работой, и получат социальные гарантии, компенсации и медицинское обеспечение, аналогичные участникам военных сборов. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, ранее Life.ru уже сообщал о планах Минобороны привлекать резервистов для защиты важной инфраструктуры. Как пояснил представитель Генштаба, данная инициатива необходима для усиления обороны объектов, от которых зависит жизнь людей.