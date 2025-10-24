Сектор Газа
23 октября, 22:06

В ГД внесли законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Обложка © Life.ru

Правительство России направило в Госдуму законопроект, который позволяет резервистам участвовать в специальных сборах для охраны важных объектов. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, лица, участвующие в специальных сборах, будут обладать правом на полный объём социальных гарантий, установленных для участников военных сборов. Им положены социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты, а также медицинское обеспечение в том же объёме, что и для военнослужащих.

Действие законопроекта будет распространяться исключительно на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. В случае одобрения парламентом и подписания президентом РФ закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

В Генштабе ВС РФ отметили рост угрозы ударов по жилым массивам в России

Напомним, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее разъяснил законопроект Минобороны РФ о привлечении резервистов к защите инфраструктуры. По его словам, с целью усиления эшелонированной защиты объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, имеющей значение для благополучия граждан, было принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.

