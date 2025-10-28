В Думу внесли законопроект, освобождающий ряд детей мигрантов от тестов по русскому
Госдума РФ рассмотрит законопроект, согласно которому детей отдельных мигрантов могут освободить от тестов на знание русского языка при зачислении в школу. Речь идёт о приезжих, свободно говорящих на русском и прибывших из стран, культурно близких России и где постоянно используется наш язык как родной. Текст документа появился в думской электронной базе. Его авторы — депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.
«Проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — отмечается в пояснительной записке.
В частности под действие данного правила могут попасть дети репатриантов. Парламентарии не увидели практического смысла оценивать их знания русского языка, если дошкольники на нём свободно говорят дома в семье. Авторы проекта предлагают лишь определить механизм выявления таких детей, чтобы система проверки была прозрачной.
Ранее сообщалось, что около 87% детей мигрантов, которые хотят учиться в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них. При этом в Госдуме допустили, что дети 4 категорий иностранцев всё же смогут поступать в школы без теста по русскому языку.
