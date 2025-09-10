87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России

Подавляющее большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не смогли пройти обязательное тестирование по русскому языку, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Введённое с 1 апреля 2025 года требование о подтверждении языковой компетенции стало ключевым условием для зачисления.

«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — говорится в сообщении.

С апреля по август образовательные учреждения приняли заявления от родителей 23 616 детей-мигрантов. Однако полный пакет документов был предоставлен лишь для 8 223 потенциальных школьников, которые затем были допущены к тестированию. Из них тестирование прошли 5 940 человек, а успешно его завершили 2 964 ребёнка. Это составляет 50% от числа прошедших тестирование и 12,6% от общего числа детей-иностранцев, чьи документы были поданы для обучения в российских школах.