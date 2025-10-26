Сектор Газа
26 октября, 03:45

В Минобрнауки раскрыли результаты экзаменов мигрантов по русскому языку

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Почти 87% мигрантов, сдававших экзамен по русскому языку, успешно прошли испытание в третьем квартале 2025 год. Об этом сообщили в Минобрнауки.

При этом более трети участников не справились с экзаменом с первой попытки. Всего тестирование проходили 275 тысяч человек.

Проверки проходят в 203 пунктах, в том числе на базе 88 российских университетов, а также за рубежом – в Таджикистане и Узбекистане. Для мигрантов экзамен обязателен: без сертификата нельзя получить патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, передаёт РИА «Новости».

«Немедленно покидать»: Медведев выступил с радикальным предложением по трудовым мигрантам

Ранее Life.ru писал, что в СПЧ предложили ограничить сферы, где могут работать мигранты. Иностранцам хотят запретить трудиться в доставке и такси, чтобы разгрузить социальную инфраструктуру и повысить безопасность. Вместо этого им предлагают сосредоточиться на строительстве и промышленности, где не хватает рабочих рук, а уровень рисков ниже.

