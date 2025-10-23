В СПЧ призвали ограничить сферы заработка для мигрантов в РФ ради общей безопасности

Трудовым мигрантам, приехавшим в Россию, необходимо запрещать работать в таких сферах как доставка и такси. Это позволит существенно снизить нагрузку на социальную инфраструктуру, включая медицину и образование, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в программе «Вечере на СПАСЕ».

Вместо этого, иностранным гражданам предлагается разрешить трудоустройство преимущественно в секторах строительства и промышленности. Ограничение спектра доступных профессий для мигрантов поможет не только регулировать миграционные потоки, но и минимизировать потенциальные риски.

«Я думаю, что их, конечно, надо закрывать для работы мигрантов, как это делается в ряде регионов. Тогда значительно уменьшится нагрузка, о которой говорится в этом документе, на социальную инфраструктуру, на медицину, на образование и вообще приток мигрантов», —заявил Кабанов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему нуждается в трудовых мигрантах, однако ключевым условием их пребывания в стране должно быть соблюдение и уважение законов. Президент отметил, что руководство страны в курсе проблем, поднимаемых гражданами в связи с миграцией, и эти вопросы находятся в приоритете у властей.