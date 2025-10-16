Хватит терпеть: как новые законы о мигрантах защитят интересы россиян Оглавление Запрос общества исполнен: что изменит новая концепция Главный приоритет — свои. Как это скажется на экономике и рынке труда Безопасность прежде всего. Как будут бороться с преступностью среди мигрантов Не все мигранты одинаковы. Кого ждут в новой России? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как новая миграционная политика защитит россиян, поможет возвращению соотечественников, ударит по нелегальной миграции, этническим анклавам и криминалу в городах. 16 октября, 11:04 В России вводят жёсткие правила для мигрантов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы.

В основе документа — содействие возвращению из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, которые уехали с началом боевых действий, содействие переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности. При этом ужесточаются и систематизируются правила пребывания трудовых мигрантов. Будет ограничено пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов. Кроме того, власти будут снижать число детей иностранцев, которые не ходят в российские школы.

Документ предполагает борьбу с этническими анклавами и возложение ответственности за правовое сопровождение мигрантов на приглашающих их работодателей. В тексте документа отмечается, что число мигрантов в России будет расти, однако власти больше не будут решать с их помощью демографические проблемы, приоритетом останутся интересы своих граждан.

Запрос общества исполнен: что изменит новая концепция

Необходимость перемен зрела давно. Качественных перемен, отвечающих духу времени и чаяниям населения. Очевидно, этим во многом объясняется тот факт, что документ появился только сейчас. Подходы к миграционной политике меняются, исходя из запросов людей, их приоритет — соблюдение интересов граждан России, ответ на запросы общества, которые тщательно изучаются и воплощаются в государственных решениях. Торопиться тут было нельзя, но и постоянно откладывать решение тоже. Оно назрело, и оно появилось в том виде, в каком это было необходимо людям. Принятый документ обновляет миграционные механизмы таким образом, чтобы в страну могли приехать те, кого можно считать и кто считает себя россиянами, а также те, кто хочет трудиться на благо России. В отношении же тех, кто приезжает просто заработать деньги, напротив, ужесточаются регулирующие меры: цифровой контроль, борьба с завозом родственников мигрантов и повышение ответственности нанимателей.

Эти механизмы выработаны на основе анализа статистики преступлений, совершённых иностранными гражданами, с учётом их гражданской принадлежности и целей пребывания — для формирования перечня рисков и угроз общественной безопасности. Этого от власти требуют давно. Новая концепция наглядно показывает, что государство слышит запросы людей и руководствуется ими.

Документ должен стать отправной точкой для развития миграционной политики. Он выверен и тщательно проработан. Конечно, жизнь может внести свои коррективы — нужно внимательно смотреть на правоприменительную практику, поэтому к концепции стоит относиться не как к итогу, а как к началу большой системной работы. Документ создаёт надёжный каркас государственного курса в вопросах миграции.

Россия открыта не для всех: появились новые правила отбора мигрантов. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Главный приоритет — свои. Как это скажется на экономике и рынке труда

Миф о том, что мигранты незаменимы, должен быть окончательно развеян. В документе чётко сказано: основной источник восполнения населения и трудовых ресурсов — естественное воспроизводство. Концепция также подчёркивает приоритет граждан РФ при приёме на работу. Мигранты остаются только в качестве «вспомогательного средства» для экономики — в тех сферах, где людей объективно не хватает. Строить и развивать Россию будут в первую очередь россияне для будущих поколений россиян. Это также закладывает основу для будущих качественных изменений в демографической ситуации в стране.

Работодатели в ответе: за мигрантов теперь придётся платить. Фото © ТАСС / Александр Река

Безопасность прежде всего. Как будут бороться с преступностью среди мигрантов

Функция координации миграционной политики теперь переходит от Правительства РФ к Совету Безопасности РФ, что подчёркивает важность решения демографических и миграционных задач для будущего России. Это символизирует усиление контроля в сфере миграции и приоритет общественной безопасности.

Одним из ожидаемых результатов в этом направлении является борьба с нелегалами, победа над преступностью, которой нередко сопровождается миграция. Это важная расстановка акцентов — больше не будет никаких послаблений в борьбе с нелегалами и преступными структурами, которые наживаются на них.

В документе чётко указаны цели: к 2030 году должно произойти снижение числа незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан, снижение уровня преступности и административных правонарушений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних, снижение доли иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность».

Ответственность за трудовых мигрантов теперь будет нести их работодатель. Если бизнес получает преимущества от привлечения иностранной рабочей силы, то он же должен ликвидировать риски от их пребывания на территории России. Продолжится совершенствование системы квотирования мигрантов с реестровой системой, что позволит избежать ситуации, когда мигрант уже не работает, но находится на территории России или работает неофициально, а значит, не платит налоги.

Услышан ещё один важный запрос общества: начата борьба с «семейной миграцией». Теперь жить в России смогут только иностранцы, которые работают или учатся у нас. Больше никакой излишней нагрузки на медицину, школы и другие элементы социальной системы России, которые создавал массовый завоз мигрантами своих семей, что способствовало неконтролируемому росту числа иностранцев в России.

Новая российская концепция миграции ставит во главу угла соотечественников. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Не все мигранты одинаковы. Кого ждут в новой России?

Новая концепция предполагает, что паспорт РФ теперь будет только для тех, кто сможет вписаться в общество, возможность работать будет только у тех, кто будет уважать наши законы, культуру и традиции. Она будет способствовать снижению числа иностранцев, неспособных или нежелающих интегрироваться в наше общество и рассматривающих Россию исключительно как средство заработка или ещё хуже — распространения чуждых ей традиций и культурных кодов, и росту числа тех, кто действительно хочет стать частью России, связывает с ней своё будущее и будущее своих детей. Тех, кто будет вместе с нынешними гражданами РФ способствовать развитию нашей страны, росту её благосостояния. Власти готовы помогать им в адаптации.

При этом демонстрируется решительный настрой государства против самоизоляции мигрантов от общества, создания этнических анклавов.

Первоочередной задачей новой политики в области миграции указывается возвращение соотечественников — людей нашего языка, культуры и цивилизации, тех, кто был оставлен за пределами России развалом СССР, уехал в лихие 90-е в поисках лучшей жизни, но сохранил русскую идентичность на чужбине. Государство должно помочь им воссоединиться со страной и народом, именно такие мигранты России нужны в первую очередь.

При этом Россия укрепляет свой статус «ковчега традиционных ценностей» для жителей стран Запада, продолжая принимать европейцев и американцев, которые бегут от навязывания им чуждых ценностей, ценностей глобализма, толерантности к ненормальному и фальшивой демократии. Напомню, ещё в прошлом августе президент подписал указ, который разрешил иностранцам получать разрешение на временное проживание без прохождения необходимых процедур, если они не согласны с идеологическим курсом правительств своих стран.

За прошедший год этим механизмом воспользовалось множество жителей Европы и Северной Америки, переезжая в нашу страну целыми семьями: предприниматели, аграрии высококлассные специалисты, которые не готовы мириться с торжеством неолиберализма на родине. Новая концепция продолжает и развивает этот процесс: государство будет содействовать переезду в РФ граждан из недружественных стран, разделяющих наши традиционные духовно-нравственные ценности. Не исключено, что среди них найдутся те, кто в будущем станет важной опорой российской государственности, прославит нашу страну.

Таким образом, новая концепция — это не столько про настоящее, сколько про будущее, в котором Россия должна окончательно избавиться от чуждых её интересам установок 90-х и обрести тот стержень, вокруг которого будет формироваться новое общество, устремлённое в развитие и совершенствование, а не нацеленное исключительно на потребление и деградацию.

Авторы Дмитрий Родионов