Путин: Мигранты нужны России, но они должны соблюдать наше законодательство

Глава государства Владимир Путин, находясь в Душанбе, прокомментировал вопрос о миграционном потоке из Таджикистана. По его словам, что потребность России в мигрантах сохраняется, однако ключевым условием их пребывания должно стать уважение и исполнение законов Российской Федерации.

Путин высказался об иностранных гражданах. Видео © Life.ru

Президент отметил, что руководство страны осведомлено о возникающих проблемах, которые озвучиваются и гражданами России, и эти вопросы находятся в центре внимания властей. Он также добавил, что представители Таджикистана информированы о сложностях, касающихся их граждан в России, и на уровне административных органов ведется совместная работа с российскими партнерами.

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время, мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами», — пояснил Путин.

Ранее правительство России приняло решение уменьшить квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан в 2026 году, теперь их число снижено до 3802 единиц. Так, в этом году она составляла 5,5 тысяч разрешений, а в прошлом — 10595 единиц. Получается, что за два года цифра уменьшена более чем в 2,5 раза.