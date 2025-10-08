Полиция депортировала из Москвы более 4 тыс. иностранцев с опасными инфекциями

В Москве за первые девять месяцев текущего года выявлено около 4,5 тысячи иностранных граждан с опасными инфекционными заболеваниями, пытавшихся оформить документы для пребывания в России. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Игорь Дудник на пресс-конференции.

«Выявили порядка 4,5 тыс. иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания, представляющие опасность для окружающих», — сказал он.

По представителя ведомства, все эти лица были депортированы из страны. Дудник также добавил, что за отчётный период выявлено более 1,6 тысячи мигрантов с признаками употребления наркотических веществ, которые также были удалены из России. Дополнительно около 240 иностранных граждан находились в розыске, а свыше 150 человек покинули территорию РФ после изменения своих установочных данных.

Ранее замглавы МВД Александр Горовой сообщал, что в РФ без законных оснований находятся порядка 670 тысяч мигрантов. Треть из этих нелегалов составляют женщины и дети. Возможность легализоваться для них истекла 10 сентября, когда закончилось действие соответствующего указа президента России.